Небоскреб "Екатеринбург-Сити" построят с применением трубобетона

"УГМК-Застройщик" приступил к строительству нового объекта в квартале небоскребов "Екатеринбург-Сити" – офисного центра на улице Челюскинцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, впервые в России здесь будет использована трубобетонная опорно-стержневая система каркаса высотных зданий. Технология разработана одним из крупнейших предприятий Урала – Нижнетагильским заводом металлических конструкций. Трубобетонные колонны – это инновационное решение, обеспечивающее устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. Они состоят из стальных труб, внутри которых находится армированный высокопрочный бетон. Такая конструкция позволяет существенно сократить сроки строительства и обеспечить высокую степень безопасности.

"Это будет первое в истории России стометровое здание с применением технологии трубобетона. Стоит отметить, что в России растет интерес к данной технологии. Например, в Москве уже реализуются два высотных объекта с применением трубобетонных колонн, но они ниже 100 метров, а по размерам колонн, по толщине перекрытий и несущей способности конструкций наш проект не имеет аналогов ни в России, ни в Европе", - заявил генеральный директор "НТЗМК" Виталий Парфенов.

"Перед нами стояла задача создать максимально свободное пространство современного офисного центра с минимальным объемом несущих конструкций. Это позволяет получить разнообразие планировочных решений. Данную задачу удалось решить благодаря уникальной технологии. Таким образом мы обеспечиваем высокую несущую способность колонн, снижая их габариты и объем", - рассказал генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

В здании 23 этажа, а неоспоримым его достоинством станут высокие потолки, которые создают много простора и света. Совокупная площадь башни составит свыше 60 тысяч квадратных метров. В общественных пространствах будут коворкинги и переговорные, которые смогут трансформироваться в зависимости от задач и количества участников. В здании также предусмотрены сопутствующие бизнесу сервисы: нотариальная контора, страховые и копировальные услуги.

Для сотрудников будут созданы зеленые lounge-зоны с мягкими диванами и кофе-поинтами, где они смогут пообщаться в неформальной обстановке и отдохнуть. А поддержать физическую форму резидентов в перерыве между работой поможет фитнес-клуб. Инфраструктуру делового центра дополнит фуд-холл на втором этаже и ресторан с панорамным видом на 21 этаже.

На верхнем, 23 этаже, разместится конференц-зал, который станет самой большой площадкой в центре Екатеринбурга. Многофункциональное помещение с современным уровнем технического оснащения и панорамным видом на уральскую столицу позволит организовать масштабные деловые мероприятия на самом высоком уровне.

В квартале планируется построить еще несколько небоскребов. В "Сити" в ближайшем будущем начнется возведение двух жилых башен высотой до 175 метров каждая, а также в перспективе апарт-отеля, включающего термальный комплекс с двумя большими бассейнами. Один из них планируется сделать под открытым небом. В квартале также появится филиал гимназии №212 для старшеклассников с особенной архитектурой, 12-этажный медицинский центр, а центральную площадь "Сити" благоустроят и сделают пешеходной.

Уже в этом году откроется новый объект "Сити" – гастромолл "Главный", который сможет принять 5 тысяч посетителей в сутки.