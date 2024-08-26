26 Августа 2024
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Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

Небоскреб "Екатеринбург-Сити" построят с применением трубобетона

"УГМК-Застройщик" приступил к строительству нового объекта в квартале небоскребов "Екатеринбург-Сити" – офисного центра на улице Челюскинцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, впервые в России здесь будет использована трубобетонная опорно-стержневая система каркаса высотных зданий. Технология разработана одним из крупнейших предприятий Урала – Нижнетагильским заводом металлических конструкций. Трубобетонные колонны – это инновационное решение, обеспечивающее устойчивость и прочность конструкций высотных зданий. Они состоят из стальных труб, внутри которых находится армированный высокопрочный бетон. Такая конструкция позволяет существенно сократить сроки строительства и обеспечить высокую степень безопасности.

Строительство небоскреба "Екатеринбург-Сити"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

"Это будет первое в истории России стометровое здание с применением технологии трубобетона. Стоит отметить, что в России растет интерес к данной технологии. Например, в Москве уже реализуются два высотных объекта с применением трубобетонных колонн, но они ниже 100 метров, а по размерам колонн, по толщине перекрытий и несущей способности конструкций наш проект не имеет аналогов ни в России, ни в Европе", - заявил генеральный директор "НТЗМК" Виталий Парфенов.

"Перед нами стояла задача создать максимально свободное пространство современного офисного центра с минимальным объемом несущих конструкций. Это позволяет получить разнообразие планировочных решений. Данную задачу удалось решить благодаря уникальной технологии. Таким образом мы обеспечиваем высокую несущую способность колонн, снижая их габариты и объем", - рассказал генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Строительство небоскреба "Екатеринбург-Сити"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

В здании 23 этажа, а неоспоримым его достоинством станут высокие потолки, которые создают много простора и света. Совокупная площадь башни составит свыше 60 тысяч квадратных метров. В общественных пространствах будут коворкинги и переговорные, которые смогут трансформироваться в зависимости от задач и количества участников. В здании также предусмотрены сопутствующие бизнесу сервисы: нотариальная контора, страховые и копировальные услуги.

Для сотрудников будут созданы зеленые lounge-зоны с мягкими диванами и кофе-поинтами, где они смогут пообщаться в неформальной обстановке и отдохнуть. А поддержать физическую форму резидентов в перерыве между работой поможет фитнес-клуб. Инфраструктуру делового центра дополнит фуд-холл на втором этаже и ресторан с панорамным видом на 21 этаже.

Рендер небоскреба "Екатеринбург-Сити"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

На верхнем, 23 этаже, разместится конференц-зал, который станет самой большой площадкой в центре Екатеринбурга. Многофункциональное помещение с современным уровнем технического оснащения и панорамным видом на уральскую столицу позволит организовать масштабные деловые мероприятия на самом высоком уровне.

В квартале планируется построить еще несколько небоскребов. В "Сити" в ближайшем будущем начнется возведение двух жилых башен высотой до 175 метров каждая, а также в перспективе апарт-отеля, включающего термальный комплекс с двумя большими бассейнами. Один из них планируется сделать под открытым небом. В квартале также появится филиал гимназии №212 для старшеклассников с особенной архитектурой, 12-этажный медицинский центр, а центральную площадь "Сити" благоустроят и сделают пешеходной.

Рендер небоскреба "Екатеринбург-Сити"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Уже в этом году откроется новый объект "Сити" – гастромолл "Главный", который сможет принять 5 тысяч посетителей в сутки.

Теги: технология, трубобетон, строительство, небоскреб, Екатеринбург


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