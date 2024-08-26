26 Августа 2024
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Фото: instagram.com/durov (Instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

Джабаров: Спецслужбы "сомнут" Дурова, как Цукерберга

Американские спецслужбы будут пытаться добиться сотрудничества от задержанного во Франции владельца Telegram Павла Дурова и в итоге "сомнут" его, как владельца Facebook* Марка Цукерберга, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что, скорее всего, его сомнут, как смяли в свое время Цукерберга. Вы знаете, он тоже говорил о независимости - однако прекрасно сейчас все его сети... сотрудничают со спецслужбами", - сказал Джабаров в эфире "Р-24".

"Либо они оставят в заключении Дурова, пока он не сломается", - предположил сенатор.

Основателя Telegram Павла Дурова 24 августа вечером задержали в Париже, сразу после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают его в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. СМИ сообщили, что Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок его задержания продлен.

Уточняется, что в момент задержания бизнесмен находился с девушкой и своим телохранителем. Его спутница перестала выходить на связь, сообщили ее родственники.

* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская

Теги: джабаров, дуров, спецслужбы


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