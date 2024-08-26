Уличный перформанс, школа гидов и танцы на "Сковородке": в столице Югры прошел фестиваль "Местные"

Второй фестиваль локальной культуры "Местные" состоялся в Ханты-Мансийске в минувшие выходные. Его участниками стали тысячи горожан, сообщили Накануне.RU организаторы.

В основу концепции фестиваля был положен образ города на семи холмах – так часто называют столицу Югры. Площадки для активностей получили соответствующие названия: холм вкуса, холм ремесла, холм дорог, домов и улиц, холм детства, холм творчества, холм эмоций и холм размышлений.

На фестивале работала фотолаборатория – участники знакомились с творчеством известных фотографов и искали собственный стиль, а результатом стала выставка, посвященная атмосфере города. Действовала школа неформальных гидов, выпускники которой создали два экскурсионных маршрута и провели по ним гостей фестиваля. Состоялся перформанс от уличного театра горожан, завершившийся большим праздничным шествием.

Одну из интерактивных зон посвятили югорскому художнику Митрофану Тебетеву. Также работали ярмарка изделий от местных мастеров, танцевальная площадка "Сковородка". Заключительным аккордом стал концерт местной группы Sunny side.

Фестиваль "Местные" – совместный проект Центра современных горожан "Культурный штаб" и "Газпромнефть-Хантоса", реализуемый по программе социальных инвестиций "Родные города". Его цель – объединить людей разных возрастов и профессий, укрепить их эмоциональную связь со своим городом, помочь по-новому взглянуть на Ханты-Мансийск.

"Мы хотим, чтобы горожане чувствовали себя за пределами своих квартир как дома и были друг другу добрыми соседями. Потому мы делаем фестиваль, где быть местным – значит быть дома", – пояснила руководитель фестиваля Каролина Шибко.

Директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова отметила, что фестиваль помогает формировать в Ханты-Мансийске особенную культуру городской жизни.

"Это один из лучших образцов яркого современного бренда с уклоном в локальную идентичность. Мы всегда с удовольствием поддерживаем инициативы, которые реализуются с любовью к родным местам для улучшения жизни вокруг", – сказала она.

Глава города Максим Ряшин подчеркнул, что в Ханты-Мансийске живут талантливые и неравнодушные люди, которые творят и созидают.

"Яркими примерами активности горожан стали праздник "ПикникХМ" и фестиваль локальной культуры "Местные". В этом году на его площадках каждый смог выразить любовь к малой родине через участие в уличном театре, пройтись по авторским маршрутам – узнать мифы, легенды города и поразмышлять о прошлом, настоящем и будущем Ханты-Мансийска, чтобы вместе сделать наш город самым прекрасным местом", – подытожил глава муниципалитета.