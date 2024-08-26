Новый детсад в Академическом скоро будет готов к приему детей

В Академическом районе Екатеринбурга совсем скоро будет готов к приему детей еще один детский сад. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", учреждение на 100 мест по адресу ул. Краснолесья, 54/5 уже построено.

Сейчас строители завершают в нем чистовую отделку и благоустройство прилегающей территории, выполняют монтаж технологического оборудования. Осенью здесь начнутся работы по меблировке и стартует процесс лицензирования.

Современный трехэтажный корпус общей площадью 2 тысячи "квадратов" рассчитан на 4 группы полного дня. Для каждой предусмотрены собственная игровая площадка с крытыми беседками. Вход в детский сад расположен со стороны внутриквартального проезда улиц Краснолесья и Чкалова.

Внутри здания уже смонтированы системы кондиционирования и очистки воды, лифтовой подъемник в пищеблоке. Он облегчит работу поварам и позволит отправлять горячее питание в раздаточную зону на 2-й и 3-й этажи для распределения по группам.

Отделочные работы в садике выполняет "Атомстройкомплекс", который также занимался его проектированием и строительством. Для "Атома" этот детский сад стал уже восьмым, который компания построила в Академическом районе. Всего девелопер построил в Екатеринбурге и Свердловской области 29 детских садов и 11 школ. Компания является лидером в проектировании и строительстве образовательных учреждений и других объектов социального назначения.

Разработанные "Атомом" проекты детских садов и школ рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. В регионе "Атом" построил завод, выпускающий панели "филигран" – это позволило значительно сократить сроки строительства детских садов.

"Новый садик буквально встроен в жилой квартал "ART. Город-парк", изолирован от магистральных дорог и шума, при этом собственная территория садика отделена от придомовой. Его важное преимущество – соседство с зеленым массивом. В ближайшее время в нем будет создан современный безопасный парк с детскими площадками и прогулочными тропинками, наподобие парка "Зеленая роща" или XXII партсъезда, где родители смогут погулять с малышами после садика", - отметила директор по проектированию и продукту ГК "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.

В новом парке предусмотрено строительство образовательного центра: школы на 1500 мест и детского сада на 350 мест. Они также будут окружены зеленью, что будет благотворно влиять на самочувствие и настроение учеников, позволит разнообразить учебный процесс, задействовав территорию благоустроенного парка.