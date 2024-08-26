Деньги вместо земли. В Тюменскую облдуму внесли проект поддержки бойцов СВО

В Тюменской области бойцам СВО могут предоставлять деньги, вместо земельного участка. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в областную думу, передает корреспондент Накануне.RU.

На льготу также имеют право члены семьи погибшего воина.

"Учитывая социально-экономические показатели развития региона, предлагается социальную выплату установить в едином (фиксированном) для всех муниципальных образований Тюменской области размере 1 360 450 рублей. Порядок предоставления социальной выплаты, в том числе основания для отказа в предоставлении социальной выплаты, устанавливаются правительством Тюменской области", - говорится в документе.

Если деньги будут положены нескольким родным погибшего военного, то сумму между ними разделят пропорционально.

Напомним, что решение о выделении участка ветеранам СВО и членам их семей было принято в 2023 году. Получить участки могли военнослужащие, признанные Героями РФ, награжденные орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, ветераны боевых действий. Также льготу распространили на участников добровольческих формировании Росгвардии.