Гладков пригрозил бить чиновников палкой с гвоздями

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пригрозил депримированием и штрафами местным властям после ночного удара ВСУ по поселку Ракитное (Ракитянский район). В результате атаки погибли пять человек, 12 получили ранения.

Гладков поручил провести срочную служебную проверку. "Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей", - цитирует губернатора РИА Новости.

Он добавил, что за невыполнение требований по гражданской защите населения могут быть применены взыскания и депремирование.