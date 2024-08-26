В России появились БАДы с запрещенными веществами

В России стали чаще добавлять недекларируемые запрещенные вещества (наркотические и психотропные средства) в биологически активные добавки (БАДы). Употребление таких таблеток может стать причиной зависимости от них и серьезных проблем со здоровьем.

"Прием добавок сомнительного качества опасен для здоровья в соответствии с особенностями фармакологически активного, незаконно добавленного компонента", - сказала "Известиям" к.ф.н., старший преподаватель кафедры фармацевтической и токсикологической химии имени Арзамасцева Института фармации имени Нелюбина Анна Суханова.

Она предупредила о появлении серьезных побочных эффектов, связанных с воздействием на различные системы органов: со стороны сердечно-сосудистой системы может наблюдаться тахикардия, повышение артериального давления; органов ЖКТ – тошнота, анорексия, диспепсия; опорно-двигательного аппарата – артралгия, миалгия, заболевания суставов. Наиболее опасным является то, что запрещенные вещества в биологически активных добавках могут оказать негативное влияние на нервную систему.