"Он находился в ванной, был связан за ноги": опекунша Далера рассказала, как издевалась над ребенком

Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента с участием Вероники Наумовой - опекунши 5-летнего Далера из Екатеринбурга. Женщину обвиняют в убийстве мальчика и целом ряде других преступлений.

На записи Наумова рассказывает, как она издевалась над ребенком.

"У нас была проблема, то что он ходит ночью, и его в ночное время просила, чтобы так же за ногу привязывали на время сна. Получается, его здесь привязывали", - говорит опекунша во время следственного эксперимента.

"Сколько по времени он мог находиться в период ваших наказаний?", - спрашивает следователь по особо важным делам СУ СК России по Свердловской области Сергей Кибардин.

"Пока не попросит прощения, долгий период времени. Ну, полдня точно мог простоять в углу", - отвечает Наумова.

Далее на видео опекунша показала, как избивала Далера.

"Получается, держала вот так за руку и била по... ягодицам, по попе. Сюда била", - показала обвиняемая на специальном манекене.

Затем Вероника Наумова объяснила следователям, как и за что она наказывала мальчика.

"Он что-то своровал из еды. Он находился в ванной комнате, связан был за ноги по-моему. В целях наказания", - заявила она.

Напомним, сегодня в Свердловском областном суде стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве 5-летнего Далера Бобиева. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали, надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После его тело положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев, до момента обнаружения.

На скамье подсудимых оказалась опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением.

В суде Наумова заявила, что своей вины она не признает и ей "не за что извиняться".