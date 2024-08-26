При атаке БПЛА на 38-этажный ЖК в Саратове тяжело ранена женщина

Женщина серьезно пострадала в результате атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Врачи борются за ее жизнь", - написал он в своем Telegram-канале.

Остальным пострадавшим оказана помощь на месте, добавил губернатор. Точное количество раненых он не назвал.

38-этажный жилой комплекс "Волга Скай" называют визитной карточкой Саратова. Это самый высокий жилой дом в городе, располагается на набережной реки Волга. Квартиры бизнес-класса в ЖК стоят до 36 млн рублей.

В результате атаки БПЛА на дом разрушены несколько квартир. Басаргин поручил провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Жителям пострадавших квартир будет выплачена компенсация. Также им предоставят место для проживания.