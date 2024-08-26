ФАС снова возбудила дело на издательство "Просвещение" – слишком дорогие учебники

ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение" – из-за стоимости учебников по истории.

Служба уточняет, что издатель "занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов".

"По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на эти учебники. ФАС возбудила в отношении издательства антимонопольное дело, которое грозит организации административным штрафом в соответствии с КоАП РФ", - сообщили в антимонопольном ведомстве.

В мае этого года стало известно, что после вмешательства ФАС издательство "Просвещение" нашло возможности снизить цену на единый учебник по обществознанию в четыре раза. Изначально заявлялась стоимость в 900 руб., но в итоге школы будут закупать его по 209 руб.

Только на предстоящий учебный год регионы могут закупить до 1,3 млн учебников.