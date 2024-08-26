Франция из-за неурожая пшеницы отдаст свой традиционный рынок сбыта России - эксперты

Франция в этом году столкнулась с исключительно плохим урожаем мягких сортов пшеницы – он снизился почти на 24% к среднему показателю за последние пять лет, отмечает издание L'Express. По данным Министерства сельского хозяйства Франции, урожай может оказаться самым низким с 1987 года.

Неурожай приведет к снижению экспорта французской пшеницы, в том числе и за пределами ЕС, на внешнем рынке главным рынком сбыта для французских фермеров до сих пор был Алжир.

Эксперты отмечают, что стечение обстоятельств для Франции самое неблагоприятное. На фоне неурожая в стране у основных конкурентов – США и России – дела обстоят значительно лучше. Россия демпингует и получает долю на тех рынках, где Франция является постоянным поставщиком, например, в Египте, а в этом году, как ожидается, начнется "русификация" алжирского рынка.