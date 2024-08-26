В Ярославле украинский беспилотник пытался атаковать НПЗ

Украинский БПЛА, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что минувшей ночью над различными регионами страны уничтожены 20 беспилотников. Девять беспилотников сбиты над Саратовской областью, три – над Курской, по два – над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному – над Орловской и Рязанской. В Энгельсе Саратовской области в результате атаки беспилотника пострадала многоэтажка на улице Пушкина. В Саратове обломками дрона поврежден 40-этажный дом, есть пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина.