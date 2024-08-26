ТМК стала победителем конкурса разработчиков электронных курсов

Трубная металлургическая компания (ТМК) завоевала первое место во всероссийском турнире разработчиков электронных курсов "iSpring.Вызов 2024". Проект команды корпоративного университета TMK2U победил в двух номинациях: "Pro" (профессионалы) и "Приз зрительских симпатий", сообщает пресс-служба ТМК.

Согласно условиям, участники должны были создать функциональные и удобные для пользователя образовательные продукты на заданную реальными заказчиками тему за 48 часов. Команда ТМК2U разработала курс "СтрессАпокалипсис", посвященный управлению стрессом и созданный в виде игры по вселенной "Fallout". Жюри оценило его сценарную и структурную составляющую, наличие сторителлинга, уровень геймификации, ценность и пользу контента, дизайн и техническое исполнение и поставило максимальный балл в номинации, а другие команды присудили решению приз зрительских симпатий.