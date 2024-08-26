Депутату Рады Дмитруку, поддержавшему Церковь, объявлено подозрение

Депутату Рады Артему Дмитруку объявлено подозрение по обвинению в нападении на правоохранителя и военного, заявил офис украинского генпрокурора.

По версии следствия, Дмитрук, находясь в Одессе, действуя с группой лиц, совершил нападение на полицейского, нанес ему телесные повреждения, пытался похитить оружие. А в Киеве побил военного. После этого он покинул Украину, за что на него завели еще одно уголовное дело.

Дмитрук заявил, что все эти дела – "абсолютно сфальсифицированная и выдуманная история". Киевский режим продолжает охоту на несогласных. Перед этим он написал, что Зеленский дал всем службам указание арестовать его за его позицию и защиту Церкви. Также был сценарий ликвидировать его при задержании за сопротивление. За ним бегали по разным местам, где он мог быть, даже по монастырям, но не нашли. Из тональности сообщений можно сделать вывод, что он таки выехал за границу.

Накануне телеграм-каналы писали, что Зеленский крайне озабочен активностью Дмитрука. И рассматривает его как возможного соперника ручным проектам в областях Новороссии. Поэтому рассматриваются меры по его устранению или аресту.

Во время принятия закона о запрете Церкви Дмитрук с трибуны Рады резко выступил против.