В Соликамске двух мужчин будут судить за жестокое убийство собаки

Двух мужчин будут судить за жестокое убийство собаки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Трагические события произошли в июне текущего года в одном из поселков Соликамского городского округа. Вечером местный житель услышал громкий лай и жалобный скулеж собаки. Мужчина вышел на улицу, увидел проезжающую вдоль гаражей иномарку, следом за которой бежала большая собака. На ее шее была тугая петля, другой конец был привязан к бамперу автомобиля.

Пенсионер узнал мужчин, которые ехали в машине и попытался их остановить, однако те не обратили на него внимания, увеличили скорость и поехали в лес.

Пенсионер в ужасе провожал взглядом машину, которая уезжала все дальше и дальше, волоча за собой по дороге изнеможенного пса. Позже в лесу он обнаружил окровавленное тело собаки без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

Полицейские установили, что погибший пес почти два года жил в поселке, у него не было хозяина, его подкармливали местные жители. Пес был добродушным и не проявлял агрессии. В один из дней 35-летний обвиняемый решил вывезти собаку в лес и оставить там, после жалобы сына на то, что боится пса. Мужчина обратился к приятелю, у которого была машина, и озвучил свои планы. Тот согласился помочь. Причиной гибели животного стали травмы, которые животное получило во время волочения на веревке.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.