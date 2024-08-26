Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 75 га

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 75 гектаров, сообщили в МЧС РФ.

25 августа в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность.

По данным ведомства, перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено. Ранее сообщалось, что принято решение об эвакуации жителей. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.

В МЧС добавили, что вертолеты Ми-8 сбросили уже 50 тонн воды. Тушение продолжают более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.