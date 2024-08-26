На уральской трассе машина влетела в трактор, есть погибший и пострадавшие

Вечером 25 августа на трассе Малахова – Бобровское (Ирбитский район) произошла авария, в которой погибла девочка и пострадали двое взрослых. Возможным виновником трагедии является 42-летний мужчина, который нетрезвым (2,65 % алкоголя в крови) сел за руль Ford Focus, который в итоге врезался в ехавший в попутном направлении трактор.

15-летняя пассажирка Ford Focus, ехавшая на заднем пассажирском сидении слева, умерла на месте до приезда врачей. Водитель и пассажир этого же автомобиля доставлены в реанимацию ЦГБ Ирбита. Водитель трактора не пострадал.

Управлявший легковушкой житель Качканара имеет стаж вождения категории "В" пять лет, является знакомым отца девочки. В момент аварии все были пристёгнуты ремнями безопасности. Отец девочки находился в салоне автомашины, сообщает ГАИ Свердловской области.