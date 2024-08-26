В самом центре Москвы на дороге провалился грунт

В самом центре Москвы произошел провал грунта на проезжей части. Грунт провалился в районе дома №5 по Большой Никитской (напротив Зоологического музея). В связи с этим ограничено движение от Романова до Никитского переулка, на месте дежурят несколько экипажей ДПС, сообщили в столичной госавтоинспекции.