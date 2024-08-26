Уральский полпред вручил награды победителям соревнований "Вызов"

Полпред в УрФО Владимир Якушев принял участие в церемонии закрытия региональных соревнований "Вызов" среди подразделений спецназа. Он подчеркнул, что полигон "Свердловский" под Екатеринбургом – одно из наиболее подготовленных мест для обучения российских спецподразделений и участников СВО.

"Это состязания - еще один шаг к нашей Победе. Уверен, что навыки и опыт, которые вы приобрели в течение этих трех дней, однозначно повысит качество вашей работы в контртеррористических операциях и на полях специальной военной операции", - обратился Владимир Якушев к участникам соревнований.

Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, Владимир Якушев также вручил награды победителям: за 1 место — спортивно-патриотическому клубу "Архангел Михаил — 1";, за 2 место - команде спецназа Росгвардии ; за 3 место - команде "Архангел Михаил — 2".

В соревнованиях "Вызов" принимали участие 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и других ведомств, а также спортсмены-любители со всей России.