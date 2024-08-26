Ставка - 23 тыс. Учитель из Подмосковья возмущен заявлениями о приличных зарплатах учителей

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов, лидер движения "Родная школа" и популяризатор математики Алексей Савватеев опубликовал письмо учителя из Подмосковья, в котором тот выразил возмущение тем, что средняя ставка учителя в Московской области будто бы составляет 52 тыс. рублей.

Он работает учителем информатики, имеет высшую квалификационную категорию, является бывшим эксперт ЕГЭ и действующим экспертом ОГЭ. В качестве подтверждения своих слов он выслал расчетные листки за март, апрель и май. Его педагогическая нагрузка составляла 23 часа, а в графе "Оклад с учетом нагрузки" в каждом месяце указано 31 490 рублей. То есть на ставку (18 часов) составляет 23 644 рубля.

Также есть доплаты:

• за напряженный труд — 5 000 рублей;

• ежемесячная стимулирующая выплата (зеленая зона) — 2 834 рубля;

• за современные технологии — 3 264 рубля;

• за выполнение дополнительного объема работ — 6 161 рубль.

Если привести их к ставке (кроме первой доплаты, которая от этого не зависит), то в сумме получится 38 тыс. При работе 23 часа в неделю (то есть примерно на ставку с четвертью) всего получается 47 тыс.

"В пересчете на ставку сумма не дотянет до 40 тысяч рублей! При этом наша школа довольно крупная (более 1500 учащихся), входит в зеленую зону, входит в топ-100 лучших школ Подмосковья, то есть мы не являемся какой-то маргинальной школой, а наоборот, в числе лучших", - написал уязвленный учитель.

О мизерных зарплатах учителей говорят давно и много, но воз и ныне там. Медианный оклад учителя на одну ставку в России составляет всего около 20 тыс. рублей. В большинстве регионов он ниже МРОТ. Только за счет разных доплат и надбавок, а также за счет переработки учителя получают более приличные деньги.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов считает, что нищенство учителей отчасти связано с ЕГЭ: вместо нормальной зарплаты учителям дали доступ к самому горячему сегменту репетиторского рынка — подготовке к ЕГЭ. Им как бы дают понять, что для нормального заработка они могут подрабатывать репетиторами.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург вопрошает: как ученик из обеспеченной семьи может уважительно относиться к нищему учителю?

"Для него такой преподаватель — слуга и неудачник. Еще в 1901 году Антон Павлович Чехов написал: "Нищий учитель — это позор для страны", - подчеркивает Ямбург.

Еще в 2023 году глава Минпроса Сергей Кравцов обещал разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года. Это так и не было сделано, и больше Кравцов об этом не упоминал.