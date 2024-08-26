Ставка - 23 тыс. Учитель из Подмосковья возмущен заявлениями о приличных зарплатах учителей

26 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России Московская область
Фото: Накануне.RU

Ставка - 23 тыс. Учитель из Подмосковья возмущен заявлениями о приличных зарплатах учителей

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов, лидер движения "Родная школа" и популяризатор математики Алексей Савватеев опубликовал письмо учителя из Подмосковья, в котором тот выразил возмущение тем, что средняя ставка учителя в Московской области будто бы составляет 52 тыс. рублей.
Читайте также:

Он работает учителем информатики, имеет высшую квалификационную категорию, является бывшим эксперт ЕГЭ и действующим экспертом ОГЭ. В качестве подтверждения своих слов он выслал расчетные листки за март, апрель и май. Его педагогическая нагрузка составляла 23 часа, а в графе "Оклад с учетом нагрузки" в каждом месяце указано 31 490 рублей. То есть на ставку (18 часов) составляет 23 644 рубля.

Также есть доплаты:

• за напряженный труд — 5 000 рублей;
• ежемесячная стимулирующая выплата (зеленая зона) — 2 834 рубля;
• за современные технологии — 3 264 рубля;
• за выполнение дополнительного объема работ — 6 161 рубль.

Если привести их к ставке (кроме первой доплаты, которая от этого не зависит), то в сумме получится 38 тыс. При работе 23 часа в неделю (то есть примерно на ставку с четвертью) всего получается 47 тыс.

"В пересчете на ставку сумма не дотянет до 40 тысяч рублей! При этом наша школа довольно крупная (более 1500 учащихся), входит в зеленую зону, входит в топ-100 лучших школ Подмосковья, то есть мы не являемся какой-то маргинальной школой, а наоборот, в числе лучших", - написал уязвленный учитель.

О мизерных зарплатах учителей говорят давно и много, но воз и ныне там. Медианный оклад учителя на одну ставку в России составляет всего около 20 тыс. рублей. В большинстве регионов он ниже МРОТ. Только за счет разных доплат и надбавок, а также за счет переработки учителя получают более приличные деньги.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов считает, что нищенство учителей отчасти связано с ЕГЭ: вместо нормальной зарплаты учителям дали доступ к самому горячему сегменту репетиторского рынка — подготовке к ЕГЭ. Им как бы дают понять, что для нормального заработка они могут подрабатывать репетиторами.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург вопрошает: как ученик из обеспеченной семьи может уважительно относиться к нищему учителю?

"Для него такой преподаватель — слуга и неудачник. Еще в 1901 году Антон Павлович Чехов написал: "Нищий учитель — это позор для страны", - подчеркивает Ямбург.

Еще в 2023 году глава Минпроса Сергей Кравцов обещал разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года. Это так и не было сделано, и больше Кравцов об этом не упоминал.

Теги: учителя, зарплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети