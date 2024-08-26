На Урале закрыт цех, где готовили блюда нетрадиционной кухни

Карпинский городской суд остановил работу цеха на 30 суток, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Проверка коснулась работы ИП Буйдалина С.Н. (цех по приготовлению блюд нетрадиционной кухни "Шинкай", Карпинск). Найдены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В частности, нарушена поточность технологических процессов, систем водоотведения и вентиляции, отделки производственных помещений. Еду готовили без технологических карт.

В Карпинске (город на севере Свердловской области близ Серова) закрыт по приготовлению блюд нетрадиционной кухни.



