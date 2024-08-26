В федеральный регистр населения России внесут больше данных об иностранцах

Федеральная налоговая служба расширит перечень информации об иностранцах в федеральном регистре населения – едином ресурсе информации обо всех жителях страны, передает РБК. Так, в регистр будут включать информацию об иностранцах, пребывающих в России до 90 суток в течение полугода (краткосрочное пребывание). Сейчас в регистре есть информация только о тех, кто долго живет и работает в России.

ФНС уже разместила закупку на 71 млн руб. – нужны услуги по усовершенствованию регистра. Поводом стало поручение главы правительства России.

Предполагается, что об иностранцах будут собирать такие сведения:

- сведения о пересечении границы России и документах, подтверждающих право иностранцев на пребывание;

- данные о выдаче разрешений на работу или трудовых патентов, об их продлении или аннулировании;

- информация о выдаче вида на жительство или разрешения на временное пребывание;

- сведения о выдаче удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России;

- данные о выдаче лицам без гражданства временного удостоверения личности.

Кроме того, планируется отслеживать, встали ли иностранцы на учет в налоговых органах, зарегистрировались ли в системе обязательного пенсионного страхования и в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС.