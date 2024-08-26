Baza: Девушка, с которой Дуров прилетел в Париж, перестала выходить на связь

Девушка, которая сопровождала основателя Telegram Павла Дурова в Париже, перестала выходить на связь после задержания бизнесмена, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, блондинка, которая была с Дуровым в день его задержания, - блогер и криптокоуч Юлия Вавилова.

Один из родственников девушки рассказал, что в последний раз Вавилова созванивалась с матерью два дня назад. 25 августа женщина пыталась дозвониться дочери, но та не ответила.

Baza пишет, что в ночь на 25 августа Вавилова перестала появляться в Сети. По предварительным данным, она также была задержана.

Основателя Telegram Павла Дурова 24 августа вечером задержали в Париже, сразу после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.