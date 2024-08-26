Mash: В ИК-19, где захватили заложников, был самогонный аппарат

Заключенные в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, могли приобрести любые телефоны, пишет Mash. По информации телеграм-канала, их стоимость варьировалась от 5 до 40 и более тысяч рублей, а сим-карты стоили от 700 рублей до 1000.

Mash также сообщает, что заключенные через определенных людей могли дополнительно заработать. За перевыполнение рабочего плана их поощряли неофициальными премиями, дополнительными свиданиями и алкоголем. Как пишет канал, на территории колонии стоял самодельный самогонный аппарат.

Напомним, 23 августа четверо осужденных в ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников из числа заключенных и сотрудников колонии. По официальным данным, погибли четверо сотрудников ФСИН. Все захватчики были ликвидированы во время штурма. СМИ сообщали, что ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов. Также устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, ножи, ножницы, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства.