26 Августа 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Ждали два года. Правительство планирует утвердить Белый список журналов для научных публикаций взамен западных

Все прежние постановления Правительства РФ, в которых фигурирует упоминание о публикациях в журналах из западных баз данных Web of Science, Scopus, Google Scholar и др., заменяются на статьи из Белого списка журналов. Такой проект постановления Правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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Напомним, до 2022 года самыми весомыми для ученых и научных организаций считались статьи в западных журналах, внесенных в базу Web of Science и Scopus. Где, например, нельзя было написать: Севастополь, Россия. В марте 2022 года Правительство РФ приняло постановление о моратории — не на сами публикации, а на ориентацию на них как показатель результативности. В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", в котором одной из задач поставил создание отечественной системы мониторинга публикаций в сфере социально-гуманитарных наук, основой которой должны стать независимые от зарубежных рейтингов отечественные показатели.

Проблема имеет давнюю историю и унизительна для России, считает декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Образовательные власти в России до последнего времени вели политику продвижения в западных рейтингах, на что вынуждали вузы и научные организации тратить большие деньги. В итоге переизбрание российского профессора на свою должность зависит от того, публикуется ли он в журналах, которые одобряются частными западными компаниями. Это абсурд и унижение, говорит Сардарян.

Академик РАН доктор физико-математических наук Алексей Хохлов недоумевает, почему это постановление Правительства появилось только сегодня.

"Я посмотрел по переписке в электронной почте – решение о замене Web of Science и Scopus на Белый список (который включает журналы, ранее индексируемые в Web of Science и Scopus + журналы, входящие в Russian Science Citation Index (RSCI)) было рекомендовано рабочей группой Минобрнауки ровно два года назад", - написал он.

Белый список журналов будет применяться в том числе при отборе претендентов на гранты на обучение, для доступа к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальными научными установками и др.

Теги: наука, научные статьи


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