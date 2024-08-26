Адвокат считает национальную ненависть главным мотивом убийства Далера

Убийство маленького Далера Бобиева в Екатеринбурге, возможно, было связано с его национальностью. Такое заявление сделал адвокат биологического отца ребенка Илкин Амиров.

"Это очень тяжелый вопрос. Если не эта трактовка обвинения [связанная с национальным вопросом], то непонятно, в связи с чем все эти преступления совершались именно в отношении Далера. В отношении других детей [опекунши] вот такие зверства не совершались. Возможно, это связано именно с национальным признаком, потому что другое объяснение я для себя не нахожу", - отметил Амиров, добавив, что объяснения может дать только Вероника Наумова в ходе судебного следствия.

Адвокат перечислил предполагаемые преступления, совершенные в отношении мальчика: 49 эпизодов незаконного лишения свободы, убийство, истязание, мошенничество, все это в отношении малолетнего ребенка. "Только лишение свободы. Не знаю, какой это будет срок, но желаю, чтобы он был большой, если ее вина будет доказана", - заявил адвокат.

Следователь по особо важным делам СУ СКР Сергей Кибардин отметил, что Вероника Наумова обвиняется в убийстве малолетнего с особой жестокостью по мотивам национальной ненависти. Также ее обвиняют в истязании и незаконном лишении свободы, вовлечении несовершеннолетних в совершение преступление, нанесении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве с выплатами (пособиями).

По словам следователя, мальчика лишали свободы, били, связывали, надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После его тело положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев, до момента обнаружения.

Допрошено порядка 100 свидетелей, проводились очные ставки, проверки на месте с участием подсудимых и свидетелей, судебно-медицинские экспертизы. Следствие было осложнено состоянием тела погибшего ребенка, для установления причины смерти была назначена и проведена особенно сложная экспертиза.

Кибардин подчеркнул, что ни одно из обвинений Вероника Наумова не признает.

Напомним, сегодня, 26 августа, в Свердловском областном суде стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве 5-летнего Далера Бобиева. На скамье подсудимых оказалась опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением.

В июне 2023 года Вероника Наумова, опекавшая 5-летнего Далера Бобиева, объявила его в розыск. В поисках принимали участие сотни екатеринбуржцев. В итоге останки мальчика были обнаружены в гараже недалеко от дома Наумовой. Экспертиза установила, что ребенок погиб насильственной смертью несколько месяцев назад. После этого опекуншу задержали. Все это время Наумова продолжала получать опекунские выплаты, а о пропаже заявила в преддверии плановой проверки семьи со стороны опеки. Недавно суд вынес приговор соцработнице Евгении Вознесенской, не ставшей проверять семью, где погиб мальчик, незадолго до трагедии.