Названо имя возможного временного "преемника" Дурова во главе Telegram

Временным руководителем Telegram после ареста Павла Дурова может с большой вероятностью стать вице-президент компании Ильчя Перекопский – друг и партнер Дурова со времен "ВКонтакте", считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура - Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте", - цитирует Зыкова "Прайм". Эксперт полагает, что Telegram все равно останется относительно анонимным сервисом с точки зрения владельцев и структуры компании.

Дуров никогда не раскрывал финансовую составляющую мессенджера: какие расходы приходится нести, каковы доходы. Многие аналитики рынка считают, что Telegram, мягко говоря, убыточная история, и даже монетизация, которой становится все больше, не решает проблему. Соответственно, имеются некие инвесторы, условия их участия в проекте неизвестны.

Основателя Telegram Павла Дурова 24 августа вечером задержали во Франции. Сообщается, что он имеет гражданство этой страны, в которой программиста обвиняют в игнорировании требований властей по деанонимизации Telegram. Якобы, это делает Дурова пособником всех преступлений, совершаемых с помощью мессенджера, в том числе терроризма, торговли людьми и органами, проституции и т.д. Ряд СМИ сообщил, что Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.