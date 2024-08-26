В Саратовской области один из сбитых БПЛА повредил жилой дом

В Энгельсе Саратовской области в результате атаки беспилотника пострадала многоэтажка на улице Пушкина. Жертв среди людей нет.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали.

"Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана. Выбитые стекла также попали на парковку у здания", – написал губернатор в своем telegram-канале.

Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций.

Также Минобороны РФ сообщило о том, что минувшей ночью над различными регионами страны сбиты 20 беспилотников. Девять беспилотников сбиты над Саратовской областью, три – над Курской, по два – над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному – над Орловской и Рязанской.