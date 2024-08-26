Продолжительность рабочего дня россиян увеличилась до максимума

Время, которое граждане России тратят на работу, достигло максимума с 2014 года.

Средний показатель по стране в прошлом году продлился до 38 часов 12 минут в неделю, следует из данных Росстата. В пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равняется 7 часов 38 минут. Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин показатель стабильно высокий – 39 часов 12 минут.

Также ведомство обнародовало промежуточные подсчеты за I квартал 2024 года: в среднем с января по март граждане трудились по 38 часов 28 минут в неделю.

Несмотря на рост средней продолжительности рабочего дня, доля тех, кто перерабатывает, трудясь более 40 часов в неделю, уменьшается. В прошлом году она составляла 4,5%, в 2022 году – 4,7%, в 2021 году – 5,8%. В I квартале этого года она составила 4,15%, сообщают "Ведомости".