Доля просроченных кредитов наличными выросла в 2 раза

Банк России сообщил, что зафиксировал рост дефолтности по кредитам наличными.

Заемщики стали чаще допускать просрочку по таким займам, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики. Ранние индикаторы кредитного качества указывают, что доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи выросла до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе и апреле текущего года. Годом ранее это было около 0,5%. Индикатор позволяет оценить, как меняется качество портфеля именно внутри квартала.

Рост просрочки по кредитам наличными может быть связан с различными факторами: это общие экономические условия, неожиданные расходы, неправильное планирование личного бюджета, сообщают "Ведомости".

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.