Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредита через МФЦ в 2025 году

Возможность подавать заявление о самозапрете на кредит через МФЦ появится у россиян не позднее сентября 2025 года.

Как сообщил статс-секретарь — заместитель председателя Центробанка России Алексей Гузнов, в целом закон о самозапрете заработает в марте следующего года, так как требуется доработать систему на стороне "Госуслуг", которые будут основным каналом для обращения. Гузнов не исключил, что возможность установить самозапрет снизит уровень мошенничества.

Механизм помогает защитить от давления мошенников, когда от него требуют немедленно получить кредит и перечислить деньги на якобы безопасный счет.

В большинстве случаев аферисты пытаются "обработать" потенциальную жертву, активно окружая вниманием, иногда это может длиться весьма продолжительное время. Однако если человеку удастся спокойно обдумать ситуацию, обсудить с родными и близкими, то планы злоумышленников будут нарушены, сообщают "Известия".