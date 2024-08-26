Стало известно о продлении Дурову срока содержания под стражей

Бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей во Франции.

Как сообщают французские СМИ, первоначальный период задержания в стране может длиться 96 часов максимум. После этого судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений против Дурова и заключении под арест.

Напомним, во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.