26 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Госдума предложила выплаты для школьников и студентов

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов к новому учебному году.

Соответствующий проект закона 26 августа будет внесен в Госдуму главой фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой. В документе говорится, что затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения в настоящее время составляют значительную часть семейного бюджета. При учете размера инфляции в 4,3%, по данным ЦБ РФ, стоимость набора вещей для школы для мальчика 1 сентября 2024 года будет равняться 23 тыс. 189 руб., а для девочки – 27 тыс. 911 руб., указали депутаты.

Парламентарии предлагают установить ежегодную выплату в размере 25 тыс. 550 руб. семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Для семей, признанных малоимущими, установить ежегодную выплату в размере 38 тыс. 325 руб., включив в выплату дополнительно 50% от средней стоимости школьного набора.

Для семей, имеющих детей в возрасте от 18 до 23 лет и обучающихся по основным профессиональным образовательным программам очной формы обучения в колледжах, техникумах и вузах выплата может составить 12 тыс. 775 руб., а для малоимущих - 19 тыс. 100 руб., сообщают "Известия".

Теги: Госдума, школьники, студенты, выплаты


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