СМИ: из-за Дурова обострились отношения России и Франции

Задержание в Париже миллиардера и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова обострило отношения между Парижем и Москвой.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника, Telegram может быть использован "для вербовки российских агентов в Европе", в связи с чем Дуров ценен для спецслужб Запада, которые пытаются взломать зашифрованные сообщения в мессенджере.

Франция стала целью "нескольких российских операций" в последние месяцы, что вызвало недовольство главы государства Эммануэля Макрона и других членов правительства.

Напомним, во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.