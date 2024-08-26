Основатель Rumble уехал из Евросоюза на фоне задержания Дурова

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул территорию европейского союза.

Он заявил в соцсети Х, что этому способствовало задержание основателя Telegram Павла Дурова по Франции.

"Франция уже угрожала Rumble, теперь они перешли красную черту и арестовали гендиректора Telegram Павла Дурова, как сообщается, из-за того, что он не подвергал цензуре свободу слова. Rumble не будет с этим мириться и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу выражения мнений", – указал Павловски.

Он отметил, что его компания в настоящее время ведет судебные споры во Франции. Также Павловски пожелал Дурову скорейшего освобождения.

Напомним, во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.