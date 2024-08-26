Украина призвала Белоруссию отвести войска во избежание "трагических ошибок"

Министерство иностранных дел Украины обвинил Минск в том, что большое количество белорусских военных сконцентрировано возле совместной границы.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали Белоруссию отвести войска во избежание "трагических ошибок".

В МИД указали, что Вооруженные силы Белоруссии под видом учений концентрируют значительное количество личного состава, вооружения и техники вблизи северной границы Украины, сообщает издание "Страна".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии не будет никаких "красных линий" в случае нарушения [ее] границы, ответ будет мгновенный. Он пожаловался на нарушение воздушного пространства Белоруссии украинскими беспилотниками и констатировал рост напряженности на границе с Украиной. По словам Лукашенко, белорусско-украинская "граница заминирована как никогда" и с обеих сторон усилена армейскими подразделениями.