Telegram прокомментировал задержание Дурова

Мессенджер Telegram впервые прокомментировал задержание основателя Павла Дурова во Франции.

В сообщении указывается, что платформа соблюдает законы Европейского союза, в том числе закон о цифровых услугах, а его система модерации соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется.

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Дурову нечего скрывать, и он "часто путешествует по Европе".

Напомним, во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.