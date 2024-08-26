"Я не буду извиняться, потому что не чувствую вины". Опекун Далера высказалась перед началом слушаний

Опекун Далера Бобиева Вероника Наумова не признает свою вину в инкриминируемых ей преступлениях, передает корреспондент Накануне.RU из зала Свердловского областного суда.

"Я считаю, что это была смерть по неосторожности, совершенной другим человеком", - заявила женщина в зале суда перед началом слушаний по ее делу.

Она заявила, что готова была вернуть все деньги, полученные как опекунские выплаты уже после смерти мальчика, однако не смогла этого сделать из-за ареста.

По словам Наумовой, она не вызвала "скорую", обнаружив смерть ребенка, потому что опасалась за "человека, который ей сильно дорог" и решила сокрыть факт смерти.

Биологический отец мальчика много раз подчеркивал, что Вероника Наумова даже не извинилась после произошедшего.

"Извиняться - значит признавать вину. Я могу извиниться только за то, что не уберегла его. Но своей вины в смерти я не чувствую, потому что ее просто нет. А извиняться перед человеком, который видел этого ребенка только до шести месяцев и в дальнейшей его судьбе никогда не участвовал, не платил никогда алиментов и просил не подавать на алименты...", - заявила опекун в суде.

Она отметила, что родственники Далера знали адрес и телефон опекуна, но ни разу не навещали ребенка за три года, которые он провел в доме Наумовой.

Наумова рассказала, что органы опеки, что бы про них ни говорили, "буквально под микроскопом" исследуют семью опекунов, проверки проходят без предупреждения и представители комиссий беседуют с детьми и задают им вопросы, к которым ребенка сложно подготовить заранее, например, "что тебе купили в этом месяце" или "чем ты занимался в эти выходные", и за три года у органов опеки не возникло никаких претензий к семье.

На предложение обратиться к опекаемым и детям Наумова ответила "я их люблю".

Прокурор попросил закрыть процесс от СМИ, так как в деле фигурируют несовершеннолетние. По его словам, публичность процесса может привести к разглашению сведений из их жизни. Наумова это поддержала, так как, с ее слов, "опасается травли" фигурантов дела. Кого она имеет в виду, подсудимая не уточнила. Ее племянник, фигурирующий в деле, Даниил Егольников против закрытия заседания также не возражал.

В итоге судья Александр Ладин вынес решение: закрыть процесс от журналистов. Всю многочисленную прессу, среди которых были и представители федеральных СМИ, попросили покинуть зал заседаний.

Сегодня, 26 августа, в Свердловском областном суде стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве 5-летнего Далера Бобиева. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали, надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После его тело положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев, до момента обнаружения. На скамье подсудимых оказалась опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением.

В июне 2023 года Вероника Наумова, опекавшая 5-летнего Далера Бобиева, объявила его в розыск. В поисках принимали участие сотни екатеринбуржцев. В итоге останки мальчика были обнаружены в гараже недалеко от дома Наумовой. Экспертиза установила, что ребенок погиб насильственной смертью несколько месяцев назад. После этого опекуншу задержали. Все это время Наумова продолжала получать опекунские выплаты, а о пропаже заявила в преддверии плановой проверки семьи со стороны соцработников. Недавно суд вынес приговор соцработнице Евгении Вознесенской, не ставшей проверять семью, где погиб мальчик, незадолго до трагедии.