Зеленский назвал вторжение в Курскую область "частью крупной военно-дипломатической операции"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вторжение ВСУ в Курскую область – "часть крупной военно-дипломатической операции".

"Нам было очень сложно перехватить инициативу, и нам это нужно было сделать. И это один из этапов этого замысла, и вы его увидели <...> До конца все цели этих наших шагов я не могу вам рассказать. Когда все закончится, ну, если у нас получится, то станет очевидным, для чего и что мы делали", - приводит РБК слова Зеленского, сказанные индийским журналистам в связи с визитом в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.