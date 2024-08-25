В Крыму эвакуируют жителей из-за пожара вблизи Орджоникидзе

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за пожара в горно-лесной местности вблизи поселка городского типа Орджоникидзе принято решение об эвакуации 100 человек в СНТ "Рассвет".

"Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно. Риск распространения огня существует и на территорию СНТ "Волна", однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения сейчас никого нет.