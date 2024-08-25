В Воронежской области прекратилась детонация, начавшаяся из-за бесплиотника

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Разрешен въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы.

Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них обследуют территорию. Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре. Известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля. Осмотр имущества и оценка ущерба продолжаются.

"Призываю жителей Острогожского района строго соблюдать требования оперативных служб. О возможности вернуться в дома вас проинформируют сразу же, как только это будет безопасно", - написал Гусев в своем telegram-канале, уточнив, что режим ЧС, введенный в нескольких поселениях района, сохраняется.

Ранее стало известно, что в Острогожском районе продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА. На месте происшествия уже начали работать группы разминирования. Количество пострадавших не изменилось: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, она уже находится в областной клинической больнице. Еще одной даме медики оказали помощь на месте, третьей помощь не потребовалась.