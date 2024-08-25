Симоньян: "Удалите "чувствительные" переписки, Дурова "взяли" ради "ключей" от Telegram"

Главный редактор RT Маргарита Симоняьн высказалась о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова.

"Все, кто привык пользоваться "телегой" для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", - написала Симоньян в своем telegram-канале.

Юрист Илья Ремесло полагает, что в деле Дурова поражает полнейшая абсурдность предъявленных ему обвинений.

"Дурова обвиняют в том, что он отказывался от сотрудничества с властями и таким образом соучаствовал в преступлениях пользователей Telegram, помогая скрывать их личности от властей. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы в Пятой республике", - пишет Ремесло в своем telegram-канале.

По его мнению, очевидно, что Дуров не принимал никакого сознательного участия в преступлениях пользователей его соцсети.

Напомним, во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.