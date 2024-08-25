Путин выслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Владимир Путин поздно вечером 24 августа выслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях.

Доклады сделалм командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка. Они рассказали Верховному Главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также утверждённые командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин высказался о смене характера боевых действий на Украине после вторжения ВСУ в Курскую область.

"Когда принималось решение Совбезом в 2022 г. о начале спецоперации, никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всей НАТО. Именно воевать. Ситуация в Курске показала, насколько важна сегодня военная составляющая. Это уже не СВО. Мы понимаем, что сегодня мы воюем с НАТО по полной схеме", - сказал Степашин.