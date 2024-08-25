Умер главный конструктор "Искандера-М"

На 92-м году жизни умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга.

"Всю трудовую жизнь Олег Иванович посвятил работе в коломенском КБ машиностроения, которое сегодня является частью холдинга "Высокоточные комплексы". Он принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК ("Шмель", "Малютка"), тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У", "Искандер-М")", - сообщает в своем telegram-канале холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Причина смерти не названа.