ОНК проверит психоэмоциональное состояние сотрудников ИК-19, где захватили заложников

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и уполномоченный по правам человека выяснят, каким было психоэмоциональное состояние сотрудников ИК-19 в Волгоградской области, где случился захват заложников.

"Едем точно", - сказал ТАСС председатель региональной ОНК Вадим Чередник.

Напомним, 23 августа четверо осужденных в ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников из числа заключенных и сотрудников колонии. По официальным данным, погибли четверо сотрудников ФСИН. Все захватчики были ликвидированы во время штурма.