Франция не хочет сотрудничать с Россией по теме Дурова

Власти Франции "пока уклоняются" от сотрудничества по поводу задержания Павла Дурова.

Посольство России в Париже также находятся в контакте с адвокатом Дурова, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Напомним, во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.