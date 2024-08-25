25 Августа 2024
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Политика Свердловская область Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга поучаствовал в "Тобольском марафоне"

В Тобольске состоялся "Забег мэров" (часть "Тобольского марафона"). В нем поучаствовал, в частности, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Комментируя участие в мероприятии, он отметил, что в 2003 г. президент России Владимир Путин поручил на базе духовного наследия Тобольска создать центр туризма западной Сибири, и Орлов убедился своими глазами, что это поручение выполняется.

"Тобольск наполнен большими и малыми событиями, спортивными мероприятиями, гастрофестивалями", - цитирует Орлова администрация Тобольска.

24 августа в городе состоялось выездное заседание ассоциации "Города Урала". Разговор шел о развитии внутреннего въездного туризма. Сегодня Орлов с главами городов Тюменской области и соседних регионов поучаствовал в "Тобольском марафоне" – большом эмоциональном мероприятии, которое привлекает людей со всей страны.

"Вы знаете, это огромное удовольствие, атмосфера, дух. Все-таки это исторический город с большими традициями. Трасса очень живописная вокруг Тобольского кремля. Мы получили истинное удовольствие от того, что приняли участие в этом мероприятии, зарядились энергией, начали утро со спорта, с бега. Поэтому я хочу пожелать всем любителям бега легких ног, как говорят легкоатлеты, положительных эмоций и заниматься спортом", - сказал Орлов, который в 1993-2005 гг. служил в органах МВД, после чего занимал руководящие должности в мэриях Тобольска и Тюмени.

Тобольский кремль(2024)|Фото: Накануне.RU

Марафон проходит 24-25 августа в Тобольске, он стал проводником в историю и культуру города. В этом году он посвящён 190–летию со дня рождения Дмитрия Менделеева. Для забега можно было выбрать дистанцию в 1, 5, 10, 21,1 или 42,2 км.

Теги: Алексей Орлов, Тобольск, Тобольскитй марафон


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Ранее 16.07.2024 09:00 Мск В Тобольске состоится первый в России "Забег мэров"

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