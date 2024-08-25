Степашин заявил о трансформации СВО после вторжения в Курскую область

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин высказался о смене характера боевых действий на Украине после вторжения ВСУ в Курскую область.

"Когда принималось решение Совбезом в 2022 г. о начале спецоперации, никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всей НАТО. Именно воевать. Ситуация в Курске показала, насколько важна сегодня военная составляющая. Это уже не СВО. Мы понимаем, что сегодня мы воюем с НАТО по полной схеме", - сказал Степашин в интервью ТАСС.

Ранее Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Взамен переданы 115 военных ВСУ. Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ. Все российские военнослужащие после обмена находятся в Белоруссии. Им предоставлена возможность связаться с родственниками. В Минобороны добавили, что все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.