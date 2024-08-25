Свидетели указали на экс-замминистра обороны Иванова как на получателя взятки

В уголовном деле бывшего первого замминистра обороны России Тимура Иванова появились интересные обстоятельства. Трое свидетелей подтверждают причастность военного и его подельников к, соответственно, даче и поучению взяток.

Об этом сказано в постановлениях суда о продлении меры пресечения бывшему замглавы оборонного ведомства, с документами ознакомился ТАСС. В аналогичном постановлении суда отмечается, что причастность третьего фигуранта дела Александра Фомина к даче взятки бывшему замминистра также подтверждается свидетельскими показаниями.

Тимур Иванов задержан 23 апреля на рабочем месте в Минобороны России. Его обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России. В конфискованном замке офицера предложили открыть лагерь для детского отдыха.