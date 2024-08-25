В Москве штурмом взята квартира, откуда выпали мать и ребенок

В Москве успехом увенчался штурм квартиры, откуда выпали 36-летняя мать и ее годовалый ребенок.

Задержан 39-летний мужчина, сообщает прокуратура Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий, сообщает ГСУ СКР по Москве.

Напомним, сегодня утром из окна выпали ребенок и его мать. Что именно стало причиной трагедии, выясняется. Мужчина отказался открывать дверь сотрудникам полиции. По словам очевидцев, он был голым и якобы в состоянии опьянения.